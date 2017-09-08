В Орше вывесили бело-красно-белые флаги в День белорусской воинской славы 2 8.09.2017, 12:49

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Сегодня утром национальные флаги появились в разных местах Орши.

Сегодня в стране и за ее пределами проходит довольно много мероприятий посвященных Битве под Оршей, сообщает сайт orsha.eu. Главное внимание будет привлечено к мероприятиям в Минске, там кроме культурных и исторических мероприятий, пройдет объявленная Белорусским Национальным Конгрессом Акция предупреждения.

В публичном пространстве о мероприятиях в Орше заранее не сообщалось, но, очевидно, что празднования состоятся и в самой Орше. После 2006 года власти всячески препятствуют проведению празднования на Крапивенском поле (исключение составил прошлый год, когда нескольким людям впервые за много лет не помешали разбить палаточный городок на традиционном месте празднования), поэтому заранее оршанские события не анонсируются. Уже с утра 8 сентября оршанцы, которые бывали в центре могли увидеть бело-красно-белые флаги появившиеся в разных местах Орши, в том числе и возле моста через Днепр.

На самом Крапивенском поле сегодня празднование будет довольно импровизационным: второй день в Гатьковщину едут люди, чтобы возложить цветы, помолиться, почитать стихи и т. д.

Напомним, что по случаю Дня белорусской воинской славы в Минске пройдет Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017». Акция начнется сегодня в 19.00 на Октябрьской площади Минска.