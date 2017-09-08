Литва предлагает ЕС создать «военный Шенген» 2 8.09.2017, 12:55

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Силы обороны должны оперативно перебрасываться по территории Европы.

Литва призвала руководство Евросоюза создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщает delfi.lv Министерство обороны страны.

Эта инициатива была обсуждена на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллинне. Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

«(Проект военного Шенгена) охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проекти поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО», — отметил в сообщении для печати министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонда, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 г. ЕК на оборону наметила выделить 500 млн евро.