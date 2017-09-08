Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании 1 8.09.2017, 13:10

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Документ вступит в силу в случае победы сторонников независимости на референдуме 1 октября.

Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода страны из состава Испании и переходном периоде. Об этом пишет издание El Pais (перевод – gordonua.com).

Законодательный акт поддержал 71 член парламента Каталонии, "против" высказались 10, воздержавшихся не было.

Документ вступит в силу, если на региональном референдуме, назначенном на 1 октября, победят сторонники независимости Каталонии. В таком случае начиная со 2 октября и до проведения выборов в парламент в регионе будет действовать переходный период.

Парламент Каталонии 6 сентября принял закон о проведении 1 октября референдума, на который выносится вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?". Правительство Испании заявило, что референдум будет неконституционным, и пригрозило преследованием его организаторам.

Чрезвычайный пленум Конституционного суда Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона.

В ноябре 2014 года в Каталонии уже проходил референдум о независимости региона. По его итогам более 80% голосовавших выступили за отделение от королевства.

9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании. 11 ноября правительство Испании обжаловало этот документ в Конституционном суде страны. Иск был удовлетворен.

В марте 2017 года Высший суд справедливости Каталонии признал бывшего президента Каталонии Артура Маса виновным в проведении незаконного референдума об отделении области от Испании и запретил ему занимать государственные должности в течение двух лет.