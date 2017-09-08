Как потомок могилевского еврея стал рыцарем Британской империи Евгений Липкович

8.09.2017, 13:19

1,159

Евгений Липкович

Фото: facebook

Именем выходца с востока Беларуси также назван корпус Имперского колледжа в Лондоне.

Михаил Хаин родился в Могилеве, где-то в 1880 году. Точную дату пока установить не представляется возможным. Динамика еврейского населения Могилева впечатляет: в 1880 году из общего населения Могилева в 40536 человек было 17038 евреев, а уже в 1897 г. евреев было 25539 из общего населения в 43 119 человек.

В изданных в 1881 году «Трудах губернских комиссий по еврейскому вопросу» могилевские деятели говорят прямо: «Гнет еврейский невыносим и низшие слои общества народного более всего страдающие и не умеющие гласно защищать свои интересы, должны проявлять свой протест употреблением грубой силы физической». Сейчас за такое статья в УК, а в те времена призыв к погромам являлся государственной идеологией. Совершенно не удивительно, что Михаил Хаин уезжает в Германию, где получает химическое образование и основывает успешное химическое предприятие занимающееся сульфатами.

Он женится на Маргарет Эйснер, дочери Эммануэля Эйснера, успешного текстильного промышленника. В 1906 году у них рождается сын Эрнст Борис. Ребенок находится под сильным впечатлением от лаборатории, которая находится на отцовской фабрике.

В 1919 году Михаил Хаин умирает. Именно в этот год антисемит-монархист убивает родного дядю Эрнста Бориса – Курта Эйснера, первого премьер-министра Баварии. В 1930 году Эрнст Борис оканчивает университет и устраивается работать в знаменитую берлинскую клинику Шарите (откуда во время WWII бежит радистка штурмбанфюрера СС Штирлица Кэт). В 1933 году немцы выбирают Гитлера, в Германии взрыв антисемитских настроений.

Эрнст Борис Чейн уезжает в Великобританию. До 1935 года работает в лаборатории Нобелевского лауреата Фредерика Хопкинса, потом переходит в Оксфорд, где изучает змеиные яды. В 1939 году получает британское гражданство и в этот же год начинает исследовать антибактериальные свойства микроорганизмов вместе с Говардом Флори, который в 1938 году прочел работу Александра Флемминга об антибактериальных свойствах плесени Penicillium notatum .

Первым пациентом Флори и Чейна был констебль Альбер Александр, который поцарапался шипом и получил сильнейшее заражение. Чейн и Флори до этого проводили эксперименты только на мышах, им нужен был доброволец. Констебль согласился, и ему вкатали 200 единиц пенициллина. У больного сразу начались улучшения, упала температура, вернулся аппетит, раны стали заживать. Но пенициллина, к сожалению, не хватило, и больной умер. Тогда они перешли к лечению детей, которым не нужно было такое количество антибиотика.

Исследователи добились нормальной очистки и масштабного промышленного производства.

В 1945 году Флемминг, Флори и Чейн были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. Флемминг открыл полезные свойства плесени, но именно Флори и Чейн превратили пенициллин в полезное лекарство.

Считается, что они спасли 200 миллионов человек.

В конце войны Эрнст Борис Чейн узнал, что его мать и сестра погибли в концентрационном лагере.

Он был ярым соинистом и в 1965 году он изложил свои взгляды в публичном выступлении: «Почему я еврей».

В 1969 году Чейн был посвящен в рыцари-бакалавры Британской империи, наряду с Полом Маккартни, Питером Устиновым, Шоном Коннери, Миком Джаггером, Энтони Хопкинсом.

Он умер в 1979 году. Его именем назван корпус Имперского колледжа в Лондоне.

Евгений Липкович