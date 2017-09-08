Вадим Кабанчук: Мы воюем, чтобы Беларусь была свободной 8.09.2017, 13:24

Вадим Кабанчук

Фото: charter97.org

Белорусские добровольцы в Украине – правопреемники литвинских воинов.

8 сентября — День белорусской воинской славы. Это неофициальный праздник, который отмечается с начала 1990-х годов. В 1514 году под Оршей, на Крапивенском поле, произошла знаменитая битва. 30-тысячная армия Великого княжества Литовского под командованием гетмана Константина Острожского победило 80-тысячное войско Московии.

На каких примерах должны учится белорусские патриоты, готовы ли белорусы встать на защиту своей независимости – сайт Сharter97.org спросил одного из основателей движения «Зубр» и организации «Край», а сейчас волонтера в Украине, лауреата Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2016 год Вадима Кабанчука:

- Хотелось бы поздравить вас с Днем воинской славы, ведь именно вы, белорусские добровольцы сегодня защищаете независимость нашей страны на востоке Украины. Какое место в вашей жизни занимает День белорусской воинской славы? Отмечаетcя ли этот праздник среди белорусских добровольцев в Украине?

- Мы поздравили друг-друга с праздником, с исторической победой белорусских патриотов. Оршанская битва – величайшее событие, которое изменило ход белорусской истории. Белорусские добровольцы в Украине – правопреемники литвинских воинов, которые когда-то остановили угрозу у восточных границ нашей страны. Сегодня происходит то же самое, только сменился театр боевых действий: cудьба Беларуси решается в Украине. Мы воюем здесь, чтобы Беларусь была свободной.

Белорусские добровольцы разбросаны по всей Украине: кто-то проходит службу в ВСУ, кто-то сражается в добровольческих батальонах, поэтому каждый будет отмечать там, где он проходит службу. Сегодня возле посольства Беларуси в Киеве в 17:00 пройдет акция в поддержку независимости нашей страны. Многие белорусские добровольцы примут в ней участие.

- Доблестные войска ВКЛ, повстанцы Калиновского, «Беларускае згуртаванне вайскаўцаў», которое не смотря на все опасности приняло присягу на верность Беларуси, белорусские добровольцы в Украине - список можно продолжать. Чему могут научится сегодняшние белорусские патриоты на этих примерах.

- Это примеры того, как нужно защищать свою землю, свои национальные интересы. Я, как белорусский доброволец в Украине, могу сказать, что впервые со времен Второй мировой войны белорусы cражаются за свою свободу c оружием в руках под бело-красно-белым флагом. Мы защищаем независимость нашей страны в Украине и надеемся, что никаких военных конфликтов на территории Беларуси не будет и нам не придется защищать нашу страну с оружием в руках. Мы остановим врага здесь, на территории Украины.

- 8 сентября в Минске запланирована Акция предупреждения против учений «Запад-2017», белорусские патриоты в Украине и все солидарные с Беларусью выйдут на акцию в Киеве. Чтобы вы хотели сказать соотечественникам накануне акций?

- Лучше принять участие в мирной акции протеста, чем с принимать участие в горячей фазе конфликта. Хочу сказать тем белорусам, кому не хватает мужества выйти на Акцию предупреждения: выходите! Это несравнимо с тем, что происходило на востоке Украины, когда туда пришел «русский мир». Чем больше людей сегодня выйдет в Минске – тем больше готовых к защите нашей Родины людей увидят наши восточные соседи, которые вынашивают план агрессии. Cегодня белорусы могут воспользоваться прекрасной возможностью и принять Присягу свободы на Октябрьской площади. Участникам акции желаю вдохновения и мужества!