Сечин назвал «кретинизмом» разглашение его разговора с Улюкаевым 1 8.09.2017, 13:51

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Игорь Сечин

Глава «Роснефти» считает, что «корзинка с колбасой» должна быть гостайной.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал действия прокуратуры, которая обнародовала в суде стенограмму его разговора с бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», - ответил Сечин корреспонденту «Коммерсанта» на вопрос, как он относится к таким действиям прокуратуры. Он также добавил, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».

Ранее Сечин заявил, что, находясь в должности федерального министра, Улюкаев сам определил себе вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил в машину и уехал. «В соответствии с УК РФ - это преступление, то есть не о чем даже говорить», - заявил Сечин.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в $2 млн, которую, по данным следствия, он получил в офисе «Роснефти». По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки. Сам экс-министр вины не признает.

5 сентября в Замоскворецком суде, где рассматривается дело Улюкаева, представители обвинения огласили стенограмму разговора Улюкаева с Сечиным в момент передачи денег. Сечин: «Ты прости, что мы затянули выполнение поручения... Долго в командировке были». Улюкаев: «Конечно». Сечин: «Да, пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным. <...> И корзинку с колбасой!».