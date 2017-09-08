Картина 6-летней минчанки попала в коллекцию Пьера Кардена 8.09.2017, 14:05

Злата Гракова прошла отбор в Москве и в Париже и передала свою работу «Мечта…я» знаменитому французскому модельеру.

Как рассказал tut.by отец девочки Алексей Граков, Злата Гракова уже несколько лет занимается живописью в одной из столичных художественных мастерских. Согласно программе обучения, детей учили способу гравирования на линолеуме — линогравюре.

Педагоги высоко оценивали работы Златы, поэтому Алексей решил отправить их на международный конкурс в Санкт-Петербург. Картина «Мечта…я» заняла там первое место в своей возрастной категории. В северной столице России семье Граковых попалось на глаза объявление об отборе на конкурс, который организовали благотворительная организация Всемирный фонд искусств совместно с продюсерским центром «Искусство будущего». Победители конкурса получали возможность попасть в коллекцию Пьера Кардена.

Родители отправили картину дочки в Москву на отборочный конкурс, который проходил в организационном комитете Творческого союза художников России и Всемирного фонда искусств. Следующий этап отбора состоялся во Франции, где работы оценивали уже французские искусствоведы. В результате работа Златы Граковой стала одной из трех победителей в номинации «Графика» и была передана в коллекцию Кардена.

Любопытно, что девочка не получила гонорар за свою работу. «Художники много делают бесплатно, чтобы заработать себе имя, — говорит Алексей Граков. — Если работа принята в коллекцию — это честь для начинающего художника». По словам отца, Злата еще не думает о карьере: «Пока ей просто нравится рисовать».