Фотофакт: Поле Оршанской битвы через 503 года 8.09.2017, 14:23

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Фото: svaboda.org

Современные белорусские историки не могут однозначно сказать, на каком месте произошла историческая битва 8 сентября 1514.

Результат ее известен: в битве под Оршей года войско во главе с великим гетманом Великого Княжества Литовского Константином Острожским победило втрое большее войско Московского княжества.

А вот топографических версий несколько, и в каждой одни и те же ориентиры: маленькая речка Крапивна, или Крапивенка, и широкий Днепр, куда она впадает... На берегу Крапивенки сегодня — домики-дачи, передает «Радыё Свабода».

ФОТА: SVABODA.ORG

И поле, известное в новейшей истории уже не военной славой, а музыкальной: здесь в первые выходные сентября, начиная с 1991 года, происходил фестиваль бардовской песни и поэзии в честь победы войска ВКЛ над московскими дружинами.

Многократно предпринимались попытки перенести выступления в другие места поблизости, и ежегодно в начале сентября сюда приезжали компании с гитарами.

ФОТА: SVABODA.ORG

В 2014 году были попытки торжественно отметить 500-ю годовщину битвы. Об этой дате свидетельствует надпись на большом валуне. Рядом еще валуны, с изображениями и именами знаменитых воинов и общественных деятелей ВКЛ - Острожского, Сапеги, Радзивилла.

ФОТА: SVABODA.ORG

ФОТА: SVABODA.ORG

Неподалеку можно увидеть камень с цифрами «1514» и еще один, вросший в землю, - со строками песни о битве и ее героях. От валуна к валуна ведет колея (ее называют «Тропинка героев»), а начинается она на высоком холме, почти что с самого креста с надписью «Героям Оршанской победы». Внизу, на самом берегу, стоит памятник-камень с табличкой, напоминающей о событиях седой старины.

ФОТА: SVABODA.ORG

ФОТА: SVABODA.ORG

Все это: памятник, камни с изображениями и надписями, деревянный пятиметровой крест - сделано неравнодушными людьми, которые ценят белорусскую историю. Власти никоим образом не причастных к увековечиванию исторических событий. Напротив: как раз накануне очередной годовщины желающие попасть на место битвы очень часто сталкиваются с препятствиями, так как кто-то отдает приказ перепахать Крапивенское поле.

ФОТА: SVABODA.ORG

Так случилось и в этом году. Поле снова вспахали. Но вряд ли такая коварная мелочь может остановить тех, кто приедет вспомнить героев битвы под Оршей.