закрыть
8 сентября 2017, пятница, 17:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Черноус: Дороги нужно не «подмазывать», а ремонтировать

2
  • 8.09.2017, 14:45
  • 1,662
Николай Черноус
Фото: racyja.com

Активист собирает подписи для коллективного обращения к властям.

Активист Объединенной гражданской партии Николай Черноус-младший призывал неравнодушных жителей Барановичей подписать коллективное обращение к городской власти, сообщает ucpb.org.

«Уважаемые жители города Барановичи! Поднимаю вопрос качества дорожного покрытия автомобильных дорог в нашем городе, – обратился к согражданам Николай Черноус в «Фейсбуке». – Кое-где асфальт обновляют, а, например, в частном секторе его вообще нет. По отсутствию асфальтового покрытия, например, по ул. Домашевичской, возмущенные жители обращались даже к республиканской власти, на что последовала незамедлительная реакция, и дорогу кое-где "подмазали".

Фото с сайта ucpb.org

Призываю неравнодушных жителей подписать коллективное обращение к городской власти для улучшения состояния как центральных дорог, так и создание асфальтового покрытия на дорогах частного сектора».


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать