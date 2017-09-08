Николай Черноус: Дороги нужно не «подмазывать», а ремонтировать 2 8.09.2017, 14:45

1,662

Николай Черноус

Фото: racyja.com

Активист собирает подписи для коллективного обращения к властям.

Активист Объединенной гражданской партии Николай Черноус-младший призывал неравнодушных жителей Барановичей подписать коллективное обращение к городской власти, сообщает ucpb.org.

«Уважаемые жители города Барановичи! Поднимаю вопрос качества дорожного покрытия автомобильных дорог в нашем городе, – обратился к согражданам Николай Черноус в «Фейсбуке». – Кое-где асфальт обновляют, а, например, в частном секторе его вообще нет. По отсутствию асфальтового покрытия, например, по ул. Домашевичской, возмущенные жители обращались даже к республиканской власти, на что последовала незамедлительная реакция, и дорогу кое-где "подмазали".

Фото с сайта ucpb.org

Призываю неравнодушных жителей подписать коллективное обращение к городской власти для улучшения состояния как центральных дорог, так и создание асфальтового покрытия на дорогах частного сектора».