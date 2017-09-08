Германия создает супертанк против Путина 8 8.09.2017, 14:54

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Немцы традиционно были лидерами в танковой войне.

Столкнувшись с ростом угроз со стороны российских танковых войск, Германия начала разработку основного боевого танка нового поколения, который иногда называют «Леопард 3», пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Это весьма запоздалый шаг, осуществить который надо было еще давно. Дело в том, что после окончания холодной войны и объединения Германии Берлин на протяжении двух десятилетий пренебрегает своей армией.

В ближайшей и среднесрочной перспективе Германии придется модернизировать свои мощные танки «Леопард 2А7+» в качестве оружия противодействия основному боевому танку России нового поколения Т-14 «Армата». Вместе с тем, Германия признает, что в более долгосрочной перспективе, в 2030-е годы и далее ей придется поменять «Леопард 2» на новую модель. Поэтому Берлин в сотрудничестве с Францией приступил к разработке «Основной системы наземного боя нового поколения» (MGCS).

Как рассказал во время состоявшейся в ноябре 2015 года презентации Армин Паппергер (Armin Papperger), возглавляющий компанию-изготовителя ключевых деталей для «Леопарда 2» и американского M1A2 «Абрамс», путь к созданию MGCS будет постепенным и эволюционным. В первую очередь предстоит модернизировать «Леопард 2», установив на нем новую цифровую систему для башни, новую систему оповещения об обстановке и систему активной защиты.

Танку также понадобится новая 120-миллиметровая пушка высокого давления и новые боеприпасы. По оценке Паппергера, у новой пушки и нового снаряда характеристики будут на 20% лучше, чем у сегодняшней L55 калибра 120 миллиметров. Но пока неясно, насколько можно будет увеличить длину ствола. У длинной пушки имеются значительные недостатки, и это одна из причин, почему у американского «Абрамса» остается короткая пушка L44 калибра 120 миллиметров. Возможно, Rheinmetall использует новые материалы для увеличения давления в канале ствола без удлинения самой пушки.

В среднесрочной перспективе Германии придется оснастить «Леопард 2» новой 130-миллиметровой пушкой, заявил Паппергер. Это совершенно новая модель, потому что ранее НАТО в ходе проводимых НИОКР думала об установке на «Леопард 2» и «Абрамс» более крупной пушки калибра 140 миллиметров, дабы создать противовес советским разработкам конца холодной войны. У 130-миллиметровой пушки бронепробивная способность будет на 50% выше, чем у 120-миллиметровой.

Rheinmetall начнет работу по ее созданию в этом году — ведь данная пушка это одно из предварительных условий для разработки Основной системы наземного боя нового поколения.

По словам Паппергера, разработка концепции MGCS уже началась. Ее осуществляют совместно правительства и предприятия Германии и Франции. Франция на сегодня единственный партнер, однако немцы рассчитывают на то, что в процессе реализации проекта к нему подключатся и другие европейские страны. Этап разработки концепции должен быть завершен к 2017 году.

Внимание к повышению огневой мощи MGCS вызвано непосредственно российской работой в рамках программы «Армата», которая, по мнению многих военных аналитиков, может создать серьезные проблемы. Попросту говоря, серия бронированных машин «Армата», в которых большое внимание уделено системе активной защиты, заставляет западных конструкторов больше думать об огневых средствах для стрельбы прямой наводкой.

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арматы» «Афганит» предназначен для защиты тяжелой бронированной техники от противотанковых кумулятивных снарядов, о чем говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) «Военный баланс 2016». Оценки института подтверждаются и российскими источниками, которые говорят, что «Армата» отстреливает перехватывающие снаряды с ударным ядром, которые весьма эффективны в борьбе с бронебойными снарядами. Но наиболее эффективен КАЗ тогда, когда его используют против таких кумулятивных боеприпасов, как реактивные гранаты и ракеты.

«Самым революционным элементом программы «Армата» является основной боевой танк Т-14 с башней без экипажа. Особое внимание уделяется защите всех платформ, в том числе, комплексам активной защиты. Это говорит о том, что уроки усвоены, и что у русских есть четкие представления об условиях боевых действий будущего», — говорится в «Военном балансе 2016». Далее там отмечается: «Когда «Армата» поступит на вооружение, это будет первый танк с необитаемой башней и комплексом активной защиты. Принятие на вооружение КАЗ снизит эффективность ПТУРСов и переносных видов оружия, таких как РПГ. Это изменит динамику боя, повысив значимость пушки, противотанковых орудий и танков».

Германия традиционно была лидером в танковой войне, но в последние годы Берлин уделяет недостаточно внимания своей армии. Время покажет, добьется ли Германия осуществления своих планов.