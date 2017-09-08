Топ-5 минчан и их творений, которые удивили мир 2 8.09.2017, 14:58

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Этих людей объединяет их связь с Минском, пусть порой она даже кратковременна и, на первый взгляд, случайна.

В обзор kp.by вошли те персоны и события, которые оставили след в мировой культуре.

Ежи Петерсбурский:

На здании современного отеля Crowne Plaza (раньше - гостиница «Беларусь») на углу улиц Кирова и Володарского, где и родилась песня, энтузиасты предлагали установить памятную доску

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Родина песни «Синий платочек»

В первые дни Второй мировой войны польского дирижера и композитора Ежи Петерсбурского, автора танго «Утомленное солнце», мобилизуют в армию. В считанные дни музыкант оказался в Белостоке, но город уже вошел в состав Советского Союза. Там создавался Государственный джаз-оркестр БССР, что спустя несколько месяцев переехал в Минск. Для коллектива весной 1940-го и появился вальс, который позже прославился как песня «Синий платочек». Но премьера мелодии в Москве состоялась уже без Петерсбурского - он покидает состав после появления нового «фронтмена» оркестра Эдди Рознера. Зато в Белокаменной на чудесную музыку драматург Яков Галицкий написал знаменитые слова про «синенький скромный платочек».

Хаим Сутин:

Почти в том самом виде после недавней реставрации гостиница «Гарни» сохранилась на улице Интернациональной, 11 а рядом с ней и здание, где работал юный Сутин

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самый известный в мире фоторетушер

Из Смиловичей Хаим перебрался в Минск с несколькими грошами в кармане и огромным желанием стать художником в 1907-м. Его родственник, купец Берко Сутин, был владельцем гостиницы «Гарни». Но сведений о том, что Хаим работал в отеле, нет. Зато известно, что Берко пристроил юношу помощником ретушера в ателье известного фотомастера Моисея Напельбаума. Оно находилось на первом этаже соседнего здания - бывшей банковской конторы Берлянда. Параллельно Хаим учился рисовать в студии у знаменитого Якова Крюгера. Однажды Сутин написал портрет раввина, что в еврейской среде было запрещено. Хаима сильно избили, и он попал в больницу, а компенсация со стороны обидчиков в 25 рублей пошла на билет до Вильно.

Луис Майер:

В этих кварталах бывшего Раковского предместья и мог появиться на свет будущий «кинолев»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минские корни «Оскара»

В 1884-м в Минске родился Луис Майер - один из создателей Голливуда. Прожил тут урожденный Лазарь Меер два года. Его семья эмигрировала в США - боялась частых для Российской империи еврейских погромов. В США бизнесом его отца Якова Меера стали сбор металлолома и утилизация отходов. Наверняка в Минске Яков также был старьевщиком. А районом их проживания, скорее всего, был еврейский квартал - скажем, современная Расковская улица. Зато мы знаем точно: именно Майер, выходец из Минска, основал студию «Метро-Голдвин-Майер» и премию «Оскар». А еще открыл или дал старт звездам Голливуда первой величины: Рудольфу Валентино, Кларку Гейблу, Джуди Гарланд, Кэтрин Хепберн, Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор…

Джузеппе Ахилла Эльмиро Банольди:

Между домом Монюшко и бывшим театром - сквер на площади Свободы, где теперь находится памятник композитору и еще одному минчанину - писателю Виценту Дунину-Марцинкевичу

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минская опера для La Scala

Этот итальянец, родившийся в Барселоне, в детстве исколесил Европу со своей театральной семьей. Его музыкальные таланты пригодились и в Минске. Банольди подружился с композитором Станиславом Манюшко и часто гостил у него. Итальянец исполнял песни Манюшко (в том числе на стихи Яна Чечота), а также партию в минской премьере оперы «Галька» в 1848-м. Ее либретто он затем перевел на итальянский, и как раз по этому тексту в 1905 году оперу ставили на сцене миланского театра La Scala. Ну а минские места Банольди - это и места Манюшко: родной дом на углу Интернациональной и Энгельса, отмеченный мемориальной доской, и гостиница «Европа» на месте Минского городского театра во дворце Радзивиллов.

Алексантери Ахола-Вало:

«Павильон человеческих страданий» на территории выставки между современными улицами Академической и площадью Калинина летом 1941-го уничтожили фашисты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Микеланджело и Леонардо коммунизма

Знаменитый финский художник ХХ века в Минске, кроме иллюстраций книг ведущих писателей и освоения белорусского языка, строит по своему проекту «Павильон истории страданий человечества» высотой в 17,5 метра. Правда, официально сооружение именовали павильоном МОПРа в рамках I Минской промышленной и сельскохозяйственной выставки 1930 года. В центре находилась 6-метровая статуя-аллегория международного бандитизма - эдакий «Голиаф». На росписях - способы пыток от древности до 1930-х. За эту работу Ахола-Вало прозвали Микеланджело коммунизма. А за его фантазии о кольце зеленых городов вокруг Москвы (тогда он уже работал под началом Надежды Крупской, а ведь был знаком и с Лениным) Алексантери называли еще и советским Леонардо.