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Фотофакт: Найдены школьные тетрадки и дневники Зенона Позняка

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  • 8.09.2017, 15:23
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Фото: facebook.com

Будущий политик даже в тетради по русскому языку писал по-белорусски.

В сети появились фотографии школьных тетрадей и дневников лидера Консервативно-христианской партии БНФ Зенона Позняка.

Раритетные тетради и дневники были найденны лидскими волонтерами на поленнице в деревне Субботники, где родился будущий лидер национольного возрождения белорусов. Примечательно, что будущий политик даже в тетради по русскому языку писал по-белорусски.

Фото: facebook.com

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