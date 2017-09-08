Фотофакт: Найдены школьные тетрадки и дневники Зенона Позняка 9 8.09.2017, 15:23

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Фото: facebook.com

Будущий политик даже в тетради по русскому языку писал по-белорусски.

В сети появились фотографии школьных тетрадей и дневников лидера Консервативно-христианской партии БНФ Зенона Позняка.

Раритетные тетради и дневники были найденны лидскими волонтерами на поленнице в деревне Субботники, где родился будущий лидер национольного возрождения белорусов. Примечательно, что будущий политик даже в тетради по русскому языку писал по-белорусски.