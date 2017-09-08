Какую «двушку» можно купить в Минске не дороже $40 тысяч 4 8.09.2017, 15:27

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Подведя итоги лета, риелторы пришли к выводу, что предложение на вторичном рынке жилья упало.

При этом спрос остается на прошлогоднем уровне. Особенно уменьшились шансы тех, кто сейчас подыскивает на «вторичке» недорогую однокомнатную квартиру — выбирать не из чего. Немного лучше обстоят дела с двухкомнатными квартирами. Можно даже найти варианты до 40 тысяч долларов — по такой цене раньше и «однушку» купить было сложно.

Tut.by сделал подборку аккуратных и недорогих двухкомнатных квартир столицы.

На улице Фроликова, 5 (Партизанский район) продают двухкомнатную квартиру за 39,5 тысячи долларов. Площадь — 42 квадратных метра, санузел совмещен. Дом — панельная хрущевка, в которой уже сделан капитальный ремонт. Квартира находится на первом этаже, балкона нет.

На улице Осипенко, 20 (Центральный район) «двушку» продают за 39,9 тысячи долларов. Дом кирпичный, трехэтажный, 1959 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра, все комнаты раздельные, санузел совмещенный.

На улице Казинца, 116 (Октябрьский район) предлагают двухкомнатную квартиру за 39,8 тысячи долларов. Квартира с двумя изолированными комнатами, общей площадью 38,5 квадратных метров. Санузел раздельный. Дом панельный, пятиэтажный, 1969 года постройки. Капремонт был в 2012 году. Квартира расположена на четвертом этаже.

На улице Кнорина, 13 (Первомайский район) предлагают «двушку» за 36 тысяч долларов. Дом пятиэтажный, в 2012 году в нем был капремонт. Квартира площадью 38 квадратных метров, с проходной комнатой. Санузел совмещенный.