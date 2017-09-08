Белоруска продает почку, чтобы ухаживать за ребенком 55 8.09.2017, 15:50

7,283

Если не улучшить жилищные условия, сына заберут органы опеки.

«Люди, прошу у вас помощи! Нет, нет материальной… Я прошу, может кто подскажет, где можно продать почку», — написала в соцсетях 47-летняя Елена Куколь, сообщает «Белсат».

На деньги от продажи почки Елена планирует поменять проводку и пол в доме — чтобы отстали органы опеки. 25 лет она воспитывает сына-инвалида в трудных жизненных условиях. Муж ушел, сказав, что найдет молодую, которая здоровых родит. После этого работать времени не было: женщина живет на пособие по уходу за ребенком.

Местные чиновники требуют, чтобы Елена улучшила свои жилищные условия за свои деньги, иначе дадут штраф и лишат родительских прав. Отчаяние привело Елену к тяжелому решению — продать почку.