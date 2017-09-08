закрыть
8 сентября 2017, пятница, 17:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

84-летний бодибилдер из США стал мировым рекордсменом

2
  • 8.09.2017, 15:58
  • 4,042

Американец попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый культурист в мире.

Джим Аррингтон из Калифорнии (США) родился в 1932 году, так что в свои 84 года он не только дедушка, но и прадедушка, пишет 120.su.

Мужчина всегда мечтал стать лучшим в какой-нибудь сфере деятельности, и, увлекшись бодибилдингом, он сразу понял, что это занятие является его истинной любовью на всю жизнь

Теперь же он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый культурист в мире, и вся семья в восторге от дедушкиных успехов. Джим рассказал, что родственники вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним и его сертификатом.

Бодибилдер за свою карьеру принял участие в 62 соревнованиях, выиграв 16 из них. Впрочем, он и сейчас не собирается останавливаться на достигнутом, активно готовясь к следующему соревнованию в Пенсильвании.

Джим признался, что культуризм — это тяжкий труд, ведь ему приходится придерживаться высокопротеиновой диеты, сократить потребление углеводов и жиров, а также постоянно тренироваться.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать