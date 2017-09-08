84-летний бодибилдер из США стал мировым рекордсменом 2 8.09.2017, 15:58

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Американец попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый культурист в мире.

Джим Аррингтон из Калифорнии (США) родился в 1932 году, так что в свои 84 года он не только дедушка, но и прадедушка, пишет 120.su.

Мужчина всегда мечтал стать лучшим в какой-нибудь сфере деятельности, и, увлекшись бодибилдингом, он сразу понял, что это занятие является его истинной любовью на всю жизнь

Теперь же он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый культурист в мире, и вся семья в восторге от дедушкиных успехов. Джим рассказал, что родственники вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним и его сертификатом.

Бодибилдер за свою карьеру принял участие в 62 соревнованиях, выиграв 16 из них. Впрочем, он и сейчас не собирается останавливаться на достигнутом, активно готовясь к следующему соревнованию в Пенсильвании.

Джим признался, что культуризм — это тяжкий труд, ведь ему приходится придерживаться высокопротеиновой диеты, сократить потребление углеводов и жиров, а также постоянно тренироваться.