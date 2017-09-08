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На ярмарке белорусских товаров в Улан-Удэ таможня забрала «санкционный» сыр

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  • 8.09.2017, 16:06
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Фото с сайта spravka.ua

Российская таможня и Роспотребнадзор проверили продукцию на ярмарке белорусских товаров.

Контролеры нашли 29 упаковок санкционного сыра «Камамбер», «Бри» и «Дор Блю» немецкого производства, передает «Белсат».

Товары изъяли, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

В ведомстве напомнили о запрете на ввоз и реализацию продукции производства США, стран Европейского Союза и еще ряда ликвидации. Товары подлежат ликвидации.


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