На ярмарке белорусских товаров в Улан-Удэ таможня забрала «санкционный» сыр

На ярмарке белорусских товаров в Улан-Удэ таможня забрала «санкционный» сыр5
- 8.09.2017, 16:06
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Российская таможня и Роспотребнадзор проверили продукцию на ярмарке белорусских товаров.
Контролеры нашли 29 упаковок санкционного сыра «Камамбер», «Бри» и «Дор Блю» немецкого производства, передает «Белсат».
Товары изъяли, сообщили в Сибирском таможенном управлении.
В ведомстве напомнили о запрете на ввоз и реализацию продукции производства США, стран Европейского Союза и еще ряда ликвидации. Товары подлежат ликвидации.