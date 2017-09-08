Cергей Веремеенко: На наш зов свободы откликнется Новгородская республика 2 8.09.2017, 16:15

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Cергей Веремеенко

В чем историческое значение побед ВКЛ над Московией.

Когда-то с правителями белорусских земель не могли не считаться, а территория нашего княжества уступала по площади лишь Франции. Слава Оршанской битвы, которая вошла в учебники по военной тактике, гремит и в наши дни. Белорусское войско сделало невозможное и разбило втрое превосходящую армию Москвы. Как бы развивалась история нашего государства, если бы наши войска развили свой военный успех, почему важно воспитывать настоящих белорусских патриотов – сайт Сharter97.org спросил у представителя Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергея Веремеенко.

- Сегодня белорусы празднуют День воинской славы. В 1514 году под Оршей, на Крапивенском поле, произошла знаменитая битва. Уникальное сражение с точки зрения военной тактики, белорусское войско одержало победу над втрое превосходящей армией Московии. С каким сражением из мировой истории вы бы сравнили битву под Оршей?

- Наши военноначальники и войско Великого Княжества Литовского, которое всегда количественно уступало московским войскам, славилось тем, что всегда применяло передовые тактики. Если брать Оршанскую битву, которая стала классическим военным примером, Константин Острожский стал автором тактического приема выманивания противника. Она активно использовался до начала 20 века. Затем этот прием неоднократно использовался во время гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Именно использование ярких, провокационных тактик боя сделало наших полководцев настоящими гениями военного искусства.

- История не терпит сослагательных наклонений. Но если мы представим, что Великое Княжество Литовское одержало бы еще несколько таких побед, как бы изменился ход истории?

- Тяжело отвечать на такие вопросы. Одно можно сказать точно – мы бы жили в великой стране. Когда я говорю «великой», я имею в виду не только территорию, но и внутреннее величие страны. Этому нужно учиться. К сожалению, наше правительство показывает отрицательный пример. О каком патриотическом воспитании мы говорим, когда Лукашенко до сих пор не определился какой он национальности: то белорус, то «русский со знаком качества», то какие-то украинские корни всплывают. Такие люди не могут брать ответственность за свою страну.

А мы могли жить в совершенно другой стране, ведь когда-то Смоленск, Тверь, Брянск были этнически белорусскими землями.

Мы живем в очень интересное время, что будет дальше – мы не знаем. Время настоящих «тектонических» изменений. Может когда-нибудь вокруг республики Московия останутся Новгородская республика, Татарстан, Башкирия, Якутия и другие страны. Тогда на наш зов свободы откликнутся братские народы, которые проживают на территории Российской империи.