Почему в лукошках белорусов нет трюфелей 1 8.09.2017, 16:24

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Какие трофеи «тихой» охоты можно добыть в белорусских лесах.

«В лесу шуметь – грибы распугивать», - говорили наши предки. Впрочем, даже если придерживаться всех правил «тихой» охоты, «распугать» грибы не сложно.

Разумеется, вряд ли они побегут от вас на своих ножках. А вот оказаться на грани исчезновения, а то и вовсе остаться только на картинках в Красной книге, – вполне могут, пишет Зеленый портал.

Кто такие грибы?

Грибы – одни из древнейших и наиболее распространенных организмов Земли. Благодаря своим характеристикам, особенно способности приспосабливаться, они могут существовать и в грунте, и в воде, и в воздухе, и даже в других организмах.

На данный момент известно более 110 тысяч видов грибов, а ежегодно эта цифра увеличивается где-то еще на тысячу. Ученые описали эти 110 тысяч видов, а предположительно их до 1,5 млн.

Грибы, как и любые другие представители экосистемы нашей планеты, поддерживают природный круговорот веществ – разлагают органику в почве до неорганических веществ, потребляемых растениями. Плесневые грибы участвуют в почвообразовании, а плодовая часть многих видов служит пищей для животных и, конечно, для человека.

Вот только люди зачастую и не догадываются, что ставят существование многих видов грибов на грань исчезновения. Причиной тому, и неправильный сбор грибов, и разрушение среды их обитания – вырубка лесов, распахивание целинных земель, неблагоприятная экология.

На грани

В Красной Книге Беларуси, на сегодняшний день, находится 17 видов грибов, оказавшихся на грани исчезновения. Среди них, например, четыре вида трюфелей – летний черный, шелковистый, красно-бурый и Борха.

В Беларуси известно лишь одно местонахождение трюфеля Борха – в Осиповичском районе.

Летний черный трюфель встречается в Беловежской пуще и Житковичском районе. Шелковистый – в Минском и Осиповичском районах, красно-бурый – в Житковичском.

Разумеется, их запрещено собирать.

Очень редко в Беларуси можно встретить серую лисичку. В Европе она считается деликатесом, используется для приготовления соусов.

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трюфели

Не ходите на грибы с лопатой

Ведущий научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Ольга Гапиенко говорит, что любители «тихой» охоты вряд ли способны истребить целые виды грибов, на повлиять на их рост в отдельно взятой местности - вполне способны.

- Сбор или умеренное вытаптывание дорожек в лесу могут быть грибам даже на пользу. Вы наверняка замечали, что белые грибы, например, очень любят расти вдоль тропинок. Но собирать грибы нужно с умом, не разрушать подстилку и грибницы, срезать или аккуратно выкручивать, а не выкапывать лопатой, - говорит Ольга Гапиенко.

По мнению специалиста, гораздо большее влияние на разнообразие грибов в экосистеме Беларуси оказывает сельскохозяйственная и промышленная деятельность.

- Люди вносят удобрения на поля, вырубают леса. Может быть, они и не уничтожают какие-то виды грибов, но вносят изменения в их разнообразие в данной местности. Прошла в регионе сплошная вырубка - на пару лет грибы исчезнут. Например, сейчас вырубают погибающую от короедов ель, и сразу сменяется тип леса. Грибы на это чутко реагируют, - говорит специалист лаборатории микологии.

Безусловно, влияют на произростание тех или иных видов грибов в разных местностях и климатические факторы. Именно поэтому трюфели пока не прыгают в лукошки белорусов.

- Трюфели у нас, в основном, растут в южной части страны. Им нужен более теплый климат, другая более теплолюбивая растительность. Из-за глобального потепления к нам потихоньку переселяются южные породы деревьев, те же грабы. Но белорусские зимы пока не дают возможность массово разводить трюфели, - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси.

- Земля не может жить без грибов. Без них у нас не было бы круговорота веществ в природе. Растительность не только растет, но и умирает. И чтобы убрать эти отмершие остатки - нужны грибы, - подчеркивает Ольга Гапиенко.