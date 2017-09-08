Почему белорусская авторская одежда такая дорогая? 12 8.09.2017, 16:52

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Платья стоят от 90 рублей до 300 евро, блузки - 200 рублей, пальто - 700 рублей.

В последние годы белорусских дизайнеров стало больше, проходят модные маркеты, кто-то открывает шоу-румы, кто-то - целые магазины. Правда, ценник не всегда радует. Недавно знакомая купила платье белорусского дизайнера, пишет журналист kp.by. Да, очень красивое. Но за 300 евро!

Есть и более бюджетные варианты. Например, брюки от дизайнера Яны Кович стоят 152 рубля, блузка-туника - 213 - 238 рублей, юбка - 190 рублей, пальто - 700 рублей. Платья из новой коллекции белорусского бренда KrasA стоят от 95 до 125 рублей, на скидках - 65 рублей.

Белорусский масс-маркет в принципе тоже есть. Так, знакомая недавно зашла в «Калінку», где купила платье, плащ и брюки за 90 рублей! Да, это со скидкой в 40 - 70%, но ведь недавно у нас и их не было. Еще один пример - Mark Formelle. Симпатичная и недорогая одежда, средний ценник на платья - 30 рублей.

Почему авторская одежда - такая дорогая?

Журналисты поинтересовались, нормально ли отдавать 100 - 300 евро за платье, если имя дизайнера пока знают максимум в Минске.

- Все зависит от того, с чем сравнивать. Правильнее - с такими же дизайнерами в России, Украине, Европе. Но вы их не видите, они продают одежду у себя, и сравниваете цены с крупными конгломератами. У Zara некоторые модели отшиваются по 20 тысяч единиц. Метр ткани будет стоить меньше доллара, они заказывают отшив где-то на стороне. Если посчитать их расходы, получится, что это скорее масс-маркет дорогой, - прокомментировал «КП» белорусский дизайнер Иван Айплатов. - Дизайнеры выставляют цены в зависимости от расходов. Возможно, присутствуют и перегибы, но нужно смотреть на конкретную вещь. Ведь это не только ткань, но и расходы на студию, магазины, портных, транспорт. Все то же, что и на фабрике, но единиц одежды - меньше. Поэтому сравнивать дизайнеров с крупными компаниями - это как сравнивать львов и мышей.