Cтало известно, кому на самом деле принадлежит БАТЭ 8.09.2017, 16:44

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Кто владеет наибольшей долей в уставном фонде борисовчан.

Информация о том, кто владеет самым успешным клубом Беларуси (который за последние 9 лет заработал в еврокубках 73,2 миллиона евро, между прочим), появилась на tribuna.com.

Обратим внимание, что до того, как удалось узнать, кто владеет наибольшей долей в уставном фонде БАТЭ, в открытом доступе информации о владельце клуба не было. Лишь упоминания партнеров на официальном сайте клуба: «Белгосстрах», «Евроопт», «Торговый дом БАТЭ», Борисовский завод медицинских препаратов, Борисовский райисполком и другие.

У большинства болельщиков БАТЭ ассоциируется с Анатолием Капским (председателем правления ФК БАТЭ), но, как оказалось, формальным владельцем является некий Сергей Иващенко, фамилию которого не слышали даже некоторые работники клуба, и еще два его компаньона.

Михаил Деменцевич, 15% уставного фонда

Деменцевич работает в БАТЭ с 2002 года. В детстве занимался не футболом, как можно было бы предположить, а греблей на каноэ. Он окончил Белорусский политехнический институт в 1992 году, после чего десять лет проработал в борисовском стройтресте №21.

В проекте Капского Михаил Деменцевич работал исполнительным директором, директором городского стадиона, но последние восемь лет занимает должность гендиректора.

Как отмечал сам Анатолий Капский: «Деменцевич – великолепный исполнительный директор. Он отлично представляет и реализует мою волю как председателя правления. Этот человек прекрасно все понимает, классно чувствует ситуацию. Но ему психологически сложно послать меня далеко-далеко».

Наталья Марченко, 10% уставного фонда

Беларуская баскетболистка, покинувшая профессиональный спорт в 2012 году. Марченко возглавила департамент развития клуба. Должность она заняла благодаря диплому бакалавра бизнес-менеджмента, который получила в американском университете Fairleigh Dickinson в 2004-м и личное приглашение Капского.

Наталья Марченко ответственна за разработку коммерческой составляющей «Борисов-Арены», привлечение зрителей на домашние матчи и создание билетных программ.

В работе с болельщиками в прошлом году у Марченко были проблемы. Она сама отмечала, что средняя посещаемость около 5000 человек – не то число, на которое рассчитывает клуб.

Сергей Иващенко, 75% уставного фонда

Ну, и Сергей Иващенко – тот, о ком ничего не известно. Владельца самой большой доли уставного фонда клуба нет ни в одной из соцсетей. Руководство БАТЭ наотрез отказывались делиться какой-либо информацией о нем. Встретить собственника клуба на стадионах, естественно, тоже не удавалось.

Однако журналисты узнали, что Сергей Григорьевич Иващенко руководит борисовской компанией «Синтал-Бел», осуществляющей торгово-закупочную деятельность. Компания занимается комплектующими для автопрома, томатной пастой, концентратами соков и постоянными магнитами.

Располагается «Синтал-Бел» в Борисове на проспекте Революции 16, в кабинете 22. В этом же здании (только в седьмом кабинете) расположен офис футбольного клуба БАТЭ.

Анатолий Капский рассказал, что: «Сергей – давний болельщик БАТЭ, бывший военный. Наверное, это послужило залогом его дружбы с Александром Захарченко (заместитель председателя правления БАТЭ закончил военное училище, отмечает Tribuna.com).Иващенко когда-то работал в компании «Фомальгаут» и всегда любил футбол. Наверное, мы сошлись на этой почве. Этот человек с точки зрения футбола был гораздо адекватнее людей, которые в свое время занимались командой «Фомальгаут».

В свое время мы жили в соседних подъездах в доме по улице Ватутина. С балкона нашего дома можно было смотреть футбол на «Городском». Когда клуб было необходимо реорганизовать в коммерческую структуру, был нужен человек, которому можно полностью довериться. Тогда ни я, ни Захарченко по законодательству не имели права находиться среди учредителей этого ООО. Обратились к Сергею, и он не подвел».