Акции «Роснефти» продали китайцам 2 8.09.2017, 16:59

1,134

Китайской компании достанется более 14% акций.

Международный консорциум, который в декабре приобрел долю в "Роснефти", перепродаст большую часть этой доли - 14 процентов акций "Роснефти" - частной китайской энергетической компании CEFC. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе швейцарского трейдера Glencore, входящего в консорциум наряду с Катарским суверенным фондом, передает «Радио Свобода».

Информацию о сделке подтвердил глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, консорциум продает ту часть акций, которую приобрел в кредит.

Напомним, Россия объявила о продаже консорциуму 19,5 процентов акций "Роснефти" в декабре 2016 года. Сообщалось, что это одна из крупнейших сделок по приватизации российского имущества за последние десятилетия. Приватизация "Роснефти" проходила в условиях секретности, а покупатель был назван в последний момент. Сумма сделки составила около 700 миллиардов рублей.

Незадолго до этого – в ноябре 2016 года – в офисе "Роснефти" был задержан министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Сейчас его судят по обвинению в вымогательстве взятки у компании Сечина за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".