Украинские социал-демократы провели акцию солидарности с белорусским народом 8.09.2017, 17:09

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Акция солидарности прошла у белорусского посольства в Киеве.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» cообщил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

Социал-демократическая партия (Украина) провела пикет солидарности с белорусским народом и с БСДП(Народная Грамада) возле посольства Беларуси в Киеве. Пикет приурочен к сегодняшней Акции предупреждения в Минске.

Напомним, что Белорусский Национальный Конгресс призвал выйти сегодня, 8 сентября, в 19.00 на Октябрьскую площадь в Минске на Акцию предупреждения.

Заявление о проведении акции под лозунгом «За мирную Беларусь!» было принято на заседании Рады БНК 21 июля в связи с проведением с 14 по 20 сентября беспрецедентных по масштабу российско-белорусских учений «Запад-2017». Многие полагают, что часть российских войск останется после учений на территории нашей страны.