Геннадий Федынич: За свою зарплату надо бороться 8.09.2017, 17:35

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: PRACA-BY.INFO

Независимый профсоюз РЭП готовится выйти на демонстрацию.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов, в состав которого входит и независимый профсоюз РЭП, подал заявку на проведение в Минске 7 октября демонстрации в честь международного Дня борьбы за достойный труд. Эта дата отмечается с 2008 года по инициативе Международной конфедерации профсоюзов. В этот день профсоюзы всего мира выступают за достойные условия и достойную оплату труда, сообщает praca-by.info.

Достойный труд, следуя определению Международной организации труда (МОТ) – это «труд в условиях свободы, равенства, социальных гарантий и уважения человеческого достоинства».

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал, каким смыслом наполнена акция 7 октября в Беларуси, зачем участвовать в демонстрации всем работникам наемного труда и почему 1 мая превратился в фарс:

– Международный день борьбы профсоюзов за достойный труд, к сожалению, пока не прижился: в Беларуси мало кто про него знает. Надо делать все, чтобы культивировать день 7 октября среди рабочих, учителей, врачей – всех, кто сегодня достойно трудится, но не получает достойную зарплату.

Для Беларуси даже можно перефразировать название этого дня: за достойный труд и достойное вознаграждение.

– Официальная статистика говорит о том, что безработица постепенно снижается…

– В Беларуси с наемной работой масса проблем: люди, которые работают на полставки; которые вынужденно уходят в отпуск за свой счет; которые приходят на рабочие места – а там снова работы нет. Это все статистика не учитывает. Говорят о 5-6% безработицы. Конечно, она выше, и несомненно, с учетом скрытой безработицы, она будет 12-15%.

Дело даже не в безработице. А в том, что сегодня основная часть белорусов платит на продукты питания от 40 до 60% заработанного. А это уже говорит о том, что население беднеет. Потому что на продукты можно тратить 15, максимум 20%, а наши люди не могут себе такого позволить.

Поэтому этот день – это действительно день борьбы. За свою зарплату надо бороться: тебе никто ее так просто не отдаст.

И самое главное, что люди у нас не против работы: они работоспособные, умные, но когда они зарабатывают в регионах 250, 200 рублей; когда им предлагают идти на 150, на 100 рублей за целый месяц – о какой достойной оплате можно говорить?

– Какова вероятность того, что шествие 7 октября разрешат власти?

– При нынешней власти даже погоду проще предсказать, чем решение властей. Разрешить демонстрацию? Но власти прекрасно понимают, для чего проводится акция: чтобы люди могли высказать свои претензии публично, открыто; чтобы власти услышали, что народ недоволен; что нужно не дыры латать, а проводить структурные изменения в экономике.

– Что именно нужно поменять властям в экономике Беларуси?

– На мой взгляд, чтобы увидеть в перспективе Беларусь зажиточную, экономически развитую – должно быть совершенно другое правительство. Не потому, что это плохое, а следующее будет хорошее. А потому, что у страны должны быть другие цели. Сейчас мы нацелены совершенно не на то.

– В чем Беларусь принципиально отстает от остального мира?

– Весь мир говорит об одном: что будет, когда роботы заменят людей на работе, а у нас никто об этом даже не думает, считая, что мы бесконечно далеки от всего этого. Но ведь придет время, это настанет, к этому надо готовиться. Сегодня человек должен сам стремиться повышать свою квалификацию, чтобы быть востребованным на рынке труда. Но для этого должна быть и мотивация, и условия. А люди сегодня то там подрабатывают, то там; некоторые свои семьи не видят месяцами, потому что уезжают на заработки. И будут уезжать, потому что уровень заработной платы в соседней России выше, чем по тем же профессиям в Беларуси. И вернуть уехавших специалистов будет сложно.

На акции 7 октября профсоюзы будут говорить о том, что сегодня заработная плата не соответствует труду; что труд должен быть безопасен; что работник должен быть квалифицированный; говорить о биржах труда; о том, что люди не могут устроиться на работу; выходят из декретного отпуска – а их фирмы уже нет… Масса проблем, которые нужно решать пошагово. По каждой проблеме нужно вырабатывать свою стратегию: для каждой области, для района; и в целом формировать направления, куда должна двигаться Беларусь, чтобы пусть не сегодня, но завтра народ вздохнул с облегчением и понял, что страна на правильном пути.

– Есть 1 мая, день солидарности трудящихся. Почему бы не продолжить отмечать эту дату; зачем создавать альтернативу?

- Днем солидарности трудящихся в Беларуси 1 мая не называется; он называется Праздник весны и труда. Праздник труда! – получается, где бы ты ни трудился, для тебя это праздник. Выйти бы на улицу и задать людям вопрос: уважаемые рабочие, медики, инженеры, ваш труд – для вас праздник?

У большинства людей злоба на мизерную зарплату накапливается внутри, но постоянно он не может держать это в себе: она где-то вырвется: в семье, на работе, в транспорте… Сегодня проедь в общественном транспорте – и почувствуешь озлобленность людей: нет спокойных разговоров, мало улыбчивых лиц… Каждый закопан в своих внутренних проблемах, не знает, как из них выйти. Вот – истинная ситуация в стране, и это – самое страшное.