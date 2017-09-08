Что говорят в Берлине про учения «Запад-2017» 8.09.2017, 17:46

По оценке министра обороны ФРГ, в российско-белорусских военных учениях примут участие более 100 тысяч военнослужащих.

С 14 по 20 сентября пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Заявленное министерством обороны России число принимающих участие военнослужащих - 12700. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), однако, уверена, что их будет значительно больше. Об этом она заявила после встречи министров обороны стран ЕС, которая проходила в Таллине 7 сентября, сообщает «Немецкая волна».

Для нее очевидно, что Россия этими учениями хочет продемонстрировать свои военные способности и силу. «Если кто-нибудь в этом сомневается, - добавила она, - то пусть посмотрит на большое число участвующих в маневрах «Запад-2017» - более 100 тысяч».

Журналисты в Таллине не спросили министра, на основании каких данных она назвала такое число. Поэтому на следующий день, в пятницу, 8 сентября, журналисты обратились с таким вопросом на правительственной пресс-конференции в Берлине к официальному представителю минобороны Германии.

4000 вагонов и "весь Балтфлот"

"Таковы оценки, которые курсируют в кругах НАТО, а также результаты наблюдений, осуществляемых соседними странами", - лаконично ответил пресс-секретарь министерства Йенс Флосдорф

С такой оценкой согласны многие западные, а также независимые российские эксперты. Они указывают, например, на то обстоятельство, что и по официальным данным учения будут проходить на шести полигонах в Беларуси и трех в России, что в маневрах будут принимать участие около 70 самолетов и вертолетов, примерно 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Для переброски же российского контингента и военной техники в район учений понадобилось более четырех тысяч железнодорожных вагонов. И даже сам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, которого цитирует московское издание The New Times, заявил, что в учениях "Запад-2017" "в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот".

"Из всего этого прямо вытекает: к маневрам будет привлечено гораздо больше сил и средств, чем официально заявляет Москва", - констатирует The New Times.

Что скрывает армия РФ - силу или слабость?

По мнению представителей НАТО и немецких экспертов, Москва занижает число военнослужащих - участников предстоящих манеров потому, что согласно международным договоренностям на более крупные учения (свыше 13 тысяч солдат) полагается приглашать международных наблюдателей и наделять их весьма обширными полномочиями. Наблюдатели, например, должны иметь возможность контролировать "театр военных действий" с воздуха и вести спонтанные беседы с военнослужащими.

Иностранных наблюдателей на маневры "Запад-2017" тоже пригласили, немецких среди них пока нет, но, быть может, и будут. Но, сетует Йенс Флосдорф из минобороны ФРГ, они не получат статус, позволяющий обеспечить полную транспарентность, необходимую для укрепления взаимного доверия. "Когда объявляется о проведении учений с небольшим числом участников, возможности у наблюдателей сильно ограничены, - напомнил он, - поэтому важно не само по себе присутствие наблюдателей, а их возможности проводить проверки".

В Берлине считают, что Москве есть что скрывать, что там не хотят, чтобы на Западе узнали, какими возможностями обладает российская армия, и приняли бы эффективные ответные меры. У известного российского эксперта по военным вопросам Александра Гольца другое мнение на этот счет.

Он считает, что "тщательно охраняемый от Запада секрет, скорее всего, - вовсе не высокая боеготовность ударных соединений, а низкая". Гольц напоминает о том, что в российской армии постоянно создаются новые соединения, но общая численность вооруженных сил практически не растет. "Получается, что создаваемые дивизии недоукомплектованы, а значит — небоеготовны", - приходит к выводу эксперт. Это, по его мнению, и следует скрыть от иностранных наблюдателей.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

Сегодня на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».