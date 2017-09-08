В Британии изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми 6 8.09.2017, 17:59

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Дизайнер разработал особую плиссированную ткань.

Британский дизайнер Райан Ясин изобрел одежду для детей, которая будет "расти" вместе с ними, пишет The Guardian (перевод — ria.ru).

Ясин разработал особую плиссированную ткань, которая может растягиваться в длину и ширину, соответствуя размерам ребенка. Ткань водонепроницаема и обладает повышенной прочностью, пригодна для машинной стирки и повторной переработки.

Вещи из инновационного материала рассчитаны на детей от трех месяцев до трех лет.

При разработке материала-"оригами" Ясин использовал принципы аэронавтической инженерии, которые изучал в колледже. А на создание "растущей" одежды дизайнера вдохновило наблюдение за племянниками, которые быстро вырастали из купленных им вещей.

По словам Ясина, его изобретение не только поможет родителям сэкономить деньги, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду — за счет сокращения затрат на производство детской одежды.