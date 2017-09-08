От деревянного велосипеда до Чебурашки: какие товары на eBay продают белорусы? 1 8.09.2017, 18:16

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Топ-5 самых дорогих предметов, которые белорусы продают на интернет-аукционе.

Myfin.by посмотрел, какие товары продают белорусы на крупнейшем интернет-аукционе eBay и составил топ-5 самых дорогих предметов.

На первом месте – пальто из ангорской шерсти с норковым воротником ручной работы. Его цена – 2 300 долларов. Еще 20 надо заплатить за доставку. При этом лот возврату не подлежит.

Интересно, что изделие не новое – «б/у». Размер у пальто – «М». «Превосходное состояние!!! Очень красивое!!!», – отмечает автор объявления в описании.

На втором месте – деревянный велосипед ручной работы. Стоимость – 1 500 фунтов, или 1 960 долларов. За доставку продавец дополнительно денег не берет. Продавец принимает товар обратно, но в случае возврата пересылку надо оплатить самостоятельно.

Кстати, велосипед продают под брендом Belwooddoors, который известен преимущественно производством дверей. В Беларуси аналогичную модель можно купить за 1 890-2 290 рублей в зависимости от массива дерева, из которого изготовлена рама – береза или ясень.

На третьем месте – более традиционный лот, а именно – золотая коллекционная монета из серии «Белорусский балет» 2006 года. Цена – 1 699 долларов, плюс 6 долларов за доставку.

Вес золота в монете – 1 унция (примерно 28 граммов). Автор объявления отмечает, что она находится в идеальном состоянии и в заводской упаковке. Возврат товара возможен, опять же – нужно будет оплатить доставку.

Четвертую позицию занимает крестообразное кожаное седло, которое, по словам продавца, изготавливается вручную в конноспортивной мастерской Germida в Ратомке. Стоимость – 1 400 долларов, доставка обойдется еще в 55.

Седло имеет дизайн Monoflap, и производитель просит потенциальных покупателей внимательно изучить информацию о седлах такого типа, если не пользовались ими ранее. Также автор объявления предлагает позвонить в офис и обсудить детали покупки.

И, наконец, на пятом месте оказался оптический прицел от БелОМО. За него автор объявления хочет получить 1 310 долларов, доставка обойдется еще в 25.

В объявлении описаны подробные технические характеристикиприцела. Так, например, он предназначен для карабина «Тигр», который используют охотники, увеличение объектов – в 3-9 раз.

В основном же из дорогих товаров белорусы продают на eBay детали для тракторов, монеты, оптику, украшения.

Из необычных недешевых лотов мы нашли, например, электрический скейтборд ручной работы за 800 долларов. В характеристиках сказано, что разгоняется он до 30 км/ч. В комплект входит зарядное устройство и контрольная панель. «Не имеет аналогов в мире! Изготовлен из дерева и стилизован с использованием углеродного волокна», – сообщает автор объявления.

Удивил еще один лот: две мягкие игрушки Fancy – крокодил Гена и Чебурашка, выставленные за 159 долларов. В Беларуси же стоимость Гены – всего 43 рубля. Сколько стоит Чебурашка, установить не удалось: такой его вариант, видимо, снят с производства.