Видеофакт: Белорусы провели «рейд» по тылам Кантемировской дивизии 8.09.2017, 18:26

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Российские солдаты не знают о белорусских партизанских тропах.

Ни для кого не секрет, что полным ходом идет подготовка к российско-белорусским военным учениям «Запад-2017». Российские военные продолжают прибывать в Беларусь.

Двое белорусов под Протасевичами (возле Осипович) «секретными тропами» обошли российский военный кордон. Видеозапись своей смелой вылазки «белорусские партизаны» прислали в редакцию сайта Сharter97.org.

Напомним, что под Осиповичами недавно высадилась 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия.

На видеозаписи видно, что российские военные были удивлены смелым «рейдом» белорусов.