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Госкомпании за год «потеряли» 130 тысяч работников

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  • 8.09.2017, 18:36
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В каких сферах «ушли» больше всего.

Списочная численность работников государственных организаций в среднем в январе-июне составила 1 миллион 511 тысяч человек. Это почти на 132 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Tut.by посмотрел, как за год по отраслям изменилась численность работников.

Белстат приводит статистические данные по коммерческим организациям государственной формы собственности и с долей государства в уставном фонде.

Если сравнивать по регионам, то больше всего за год «потеряли» работников в Гомельской области (-29,5 тысячи). Для сравнения: в Брестской области этот показатель снизился за аналогичный период на 11,6 тысячи человек. А в Гродненской области списочная численность работников госорганизаций и вовсе выросла на 727 человек.

Промышленные предприятия за год ушли в минус почти на 84,8 тысячи человек, а строительные — на 45,3 тысячи. Организации сферы «здравоохранение и соцуслуги» потеряли за год 396 человек, а сферы «информация и связь» — 556 человек. Зато в сельском хозяйстве списочная численность работников организаций государственной формы собственности выросла за год на 21,6 тысячи человек.


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