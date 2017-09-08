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Алексей Шевченко: Минскому «Динамо» сильно мешает Лукашенко

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  • 8.09.2017, 18:54
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Алексей Шевченко
Фото: pressball.by

Руководство «Динамо» старается угодить диктатору, но получается только хуже.

Известный российский журналист Алексей Шевченко считает, что вмешательство Александра Лукашенко в дела минского «Динамо» сильно мешает клубу, передает «Спорт-Экспресс».

«Ясно, что у минского «Динамо» будут непростые времена не только потому, что они потеряли сильного форварда, сменили тренерский штаб и вообще запутались в своих делах. Сильно мешает и вмешательство правителя страны Александра Лукашенко. Раньше он высказывался о хоккее раз в год после чемпионата мира, а потом на сезон забывал о клубе. Сейчас же уже комментирует результат матча с «Сочи», да и вообще стал ежедневно высказываться о хоккее.

Руководство клуба, понятно, боится потерять работу (или свободу) и старается угодить своими решениями, но получается только хуже. Они же и Крейга Вудкрофта уволили, а также разогнали прошлый состав, стараясь выполнить даже не прямые указы президента, а лишь намеки.

Так, конечно, ничего не получится. Либо надо не обращать внимание на все эти слова, но в маленьком государстве такое невозможно, либо вообще закрыть лавочку и не позориться в КХЛ. Но если стоять на улице и ловить носом, куда подует ветер, то клубу это вообще никак не поможет, а сделает лишь хуже», – написал Шевченко.


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