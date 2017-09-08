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Евгений Афнагель: Будем защищать свою землю

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  • 8.09.2017, 19:10
Евгений Афнагель

Белорусам очень важно выразить свой протест против военных учений.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал, почему он вышел на Акцию предупреждения.

- Первая причина, по которой я пришел сегодня на Площадь, – День белорусской воинской славы, годовщина нашей победы в Оршанской битве. Нам есть что праздновать и мы будем сегодня отмечать эту дату.

Вторая причина: на нашей земле находятся российские войска. Многие считают, что присутствие иностранных войск несет непосредственную опасность суверенитету Беларуси.

Белорусам очень важно выразить свой протест против этих военных учений. Cегодня мы вышли на мирную акцию, но если понадобится – будем защищать свою землю по-другому, - сказал Евгений Афнагель.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-репортаж с Акции предупреждения на Октябрьской площади.


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