В Киеве отметили День белорусской воинской славы 8.09.2017, 19:19

Фото: «Радыё Свабода»

Активисты пикетировали посольство Беларуси в Украине в знак солидарности с Акцией предупреждения.

Сообщество белорусов в Украине «Сябры», движение «Разам» и белорусские добровольцы, воевавшие на Донбассе на стороне украинского правительства, пикетировали посольство Беларуси в Украине в знак солидарности с акцией ко дню воинской славы в Минске, передает «Радыё Свабода».

«Наша сегодняшняя акция посвящена и Дню воинской славы, и одновременно белорусско-российским учениям «Запад-2017», которые, по словам многочисленных экспертов, угрожают независимости нашей Беларуси, так как есть большая вероятность, что российские войска могут остаться на белорусской территории», - сказал белорусский активист Олег Овчинников, который сейчас живет в Украине.

Поддержать белорусских активистов пришли и украинцы, многие из которых всегда посещают все акции, которые проводят в Киеве белорусы.

«У нас с Беларусью очень тесные исторические связи. Даже если вспоминать годовщину битвы под Оршей, то и в ней принимали участие наши казаки. Кстати, в 2014 году к 500-й годовщине этого сражения, Нацбанк Украины выпустил 5-гривневую монету», - отметила Елена Гергель, гражданская жена белорусского добровольца Василия Парфенкова.

Елена Гергель добавила, что пришла к посольству Беларуси с личным протестом. «Как известно, в Беларуси был задержан украинец Павел Гриб, который втихаря был переправлен в Россию. Так не должно происходить. И это мой протест против таких действий», - подчеркнула она.

Посольство Беларуси во время акции охранялась в усиленном режиме сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Акция длилась больше часа под лозунги «Жыве Беларусь! Слава Украине!», «Нет московской военщине». Белорусы также пели гимн Белорусской народной республики «Мы выйдзем шчыльнымi радамi» и «Погоню» на стихи Максима Богдановича.