Игорь Криушенко: Я пришел в сборную Беларуси что-то изменить

Игорь Криушенко: Я пришел в сборную Беларуси что-то изменить2
- 8.09.2017, 19:34
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Главный тренер сборной Беларуси рассказал, при каком условии уйдет в отставку.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, готов ли он подать в отставку.
- Готовы ли вы подать в отставку, если качество игры сборной Беларуси в матчах с французами и голландцами не изменится?
- Скажу так: я пришел что-то изменить. Если я увижу, что изменить ничего невозможно, то я поблагодарю всех за работу и уйду. Я могу это сделать, — сказал Криушенко в интервью «Еврорадио».