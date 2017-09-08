Игорь Криушенко: Я пришел в сборную Беларуси что-то изменить 2 8.09.2017, 19:34

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал, при каком условии уйдет в отставку.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, готов ли он подать в отставку.

- Готовы ли вы подать в отставку, если качество игры сборной Беларуси в матчах с французами и голландцами не изменится?

- Скажу так: я пришел что-то изменить. Если я увижу, что изменить ничего невозможно, то я поблагодарю всех за работу и уйду. Я могу это сделать, — сказал Криушенко в интервью «Еврорадио».