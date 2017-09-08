Минчанка: Русские солдаты, езжайте домой к своим матерям! 1 8.09.2017, 19:56

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Жительница столицы пришла на Площадь, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

На Октябрьской площади Минска прошла Акция предупреждения против учений «Запад-2017». Одна из ее участниц, которая пришла на акцию с цветами, рассказала, почему она категорически против российско-белорусских военных учений.

- Мне надоело молчать, я хочу, чтобы мое мнение учитывалось. Я гражданка своей страны. Мне стыдно за народ, который сидит и только у себя дома говорит о том, что все плохо и молчит. А я молчать не буду, у менять есть своя гражданская позиция и я буду ее высказывать. Я не боюсь.

На Акцию предупреждения я пришла для того, чтобы поддержать протестующих. Мы вместе, а когда мы вместе, то нас не победить. Мы должны показать, что у нас есть люди «свядомыя», которые знают свою культуру, историю и нас никто не заставит ее забыть. Поэтому я здесь, а цветы принесла для памятника партизанам. Это предложил Николай Статкевич.

Я и моя семья категорически против учений «Запад-2017», потому что Россия введет войска и в итоге будет Крым: проведут быстренько «референдум». А нам нужна наша страна, поэтому: русские солдаты, езжайте домой к своим матерям! Не нужно нам тут делать беды.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-репортаж с Акции предупреждения.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.