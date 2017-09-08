Цены на нефть снизились в ожидании урагана «Ирма» 8.09.2017, 19:58

Цены на нефть стабилизируются вечером в пятницу после роста в течение почти целой недели.

Цены на нефть стабилизируются вечером в пятницу после роста в течение почти целой недели, а обрушившийся на острова Карибского моря ураган «Ирма», один из сильнейших за последнее столетие, начал двигаться в сторону Флориды, передает Reuters.

«Ирма» является вторым крупнейшим ураганом, приближающимся к берегам США за последние две недели. Стихийное бедствие уже унесло 14 жизней. Предшествующий «Ирме» ураган «Харви» парализовал работу четверти американских НПЗ и 8 процентов нефтедобывающих предприятий.

К 18.15 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent снизились на 0,43 процента до $54,06 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,23 за баррель, на 0,86 процента ниже предыдущего закрытия.

Сообщения о том, что Саудовская Аравия сократит объем поставок по всему миру в октябре на 350.000 баррелей в сутки также оказали некоторую поддержку котировкам марки Brent.

Тем не менее аналитики ожидают восстановления нефтепереработки до прежних объемов уже к концу месяца.

Ураган «Харви» негативно повлиял и на производство нефти в США, которое упало почти на 8 процентов с 9,5 миллиона баррелей в сутки до 8,8 миллиона баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA).

Ураган «Ирма» обрушился на Доминиканскую республику и остров Гаити в пятницу и направляется в сторону Кубы и Багамских островов. Согласно прогнозам ураган достигнет Флориды в воскресенье.

Вслед за «Ирмой» к Карибским островам приближается ураган «Хосе». Скорость ветра достигает 195 километров в час.