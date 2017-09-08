Суд вынес приговор топ-менеджерам Беларусбанка 8.09.2017, 20:12

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Фото: tut.by

Около 600 тысяч долларов в доход государства и 16,5 лет на двоих строго режима.

Процесс по громкому делу длился почти два месяца. В пятницу, 8 сентября, суд Центрального района Минска огласил приговор двум фигурантам. Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями и приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима, пишет tut.by.

Начальник управления банка Николай Цырто также признан виновным. Обвинение ему было предъявлено по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». По приговору суда первой инстанции ближайшие 9 лет он проведет за решеткой. Кроме того, у бывших топ-менеджеров Беларусбанка будет конфисковано имущество.

По приговору суда у Геннадия Господарика будет конфисковано 2 флешки, 3 мобильных телефона, 1300 евро, 586 монет, драгоценные металлы, 10 тысяч акций Беларусбанка, машина БМВ, а также деньги, которые находятся на счетах в различных банках и на карточках (точная сумма не была озвучена).

Также суд постановил, что с квартиры, двух автомобилей «Хонда», земельного участка будет снят арест, который был наложен во время следствия. Господарик обязан выплатить в доход государства 387 тысяч белорусских рублей (около 200 тысяч долларов по курсу Нацбанка) и 19 тысяч — в качестве госпошлины.

У Николая Цырто по приговору конфисковывают планшет, флешку, 5 тысяч акций Беларусбанка, деньги в Беларусбанке (сумма также не уточняется), квартиру в Полоцке, одноквартирный жилой дом в Витебской области, квартиру на пр. Независимости и два автомобиля. А вот с квартиры в Минске на ул. Щорса, с квартиры в Колодищах и с машины «Киа» арест будет снят. Цырто обязан выплатить государству 787 тысяч белорусских рублей (около 410 тысяч долларов по курсу Нацбанка) и 39 тысяч в качестве госпошлины.

— Конечно, мы будем обжаловать приговор, в том числе конфискацию имущества — заявили сразу после суда дочки Николая Цырто. — Весь суд строился на показаниях свидетеля Бучнева, который был близким другом нашего отца. Так вот он якобы все это время находился в Юрмале, а сегодня объявился в суде Московского района. Мы оспариваем те суммы, которые он заявил во время расследования.

Напомним, бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика сотрудники КГБ задержали в июне 2016 года в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. По версии следствия, с 2010 по 2015 годы он получил более 215 тысяч долларов. Во время судебного процесса бывший топ-менеджер признал вину в том, что брал взятки, а по другой статье — злоупотребление служебными полномочиями — нет. Чтобы погасить ущерб, Господарик добровольно выдал облигации на сумму, превышающую 200 тысяч долларов.

Второй фигурант громкого дела, начальник управления Николай Цырто, вину признал частично. Его обвинили в получении взяток на сумму в 500 тысяч долларов, 60 тысяч долларов он уже возместил.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.