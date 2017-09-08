Минчанин: Я готов воевать за свободу 8.09.2017, 20:47

Житель столицы рассказал, почему вышел на Акцию предупреждения.

Минчанин с бело-красно-белым флагом рассказал, почему он вышел на Акцию предупреждения, а также заявил, что готов воевать за свободу своей страны.

- Вы готовы пойти на войну?

- Я готов пойти на войну за свободу.

- Кто-то угрожает Беларуси? У нас есть враги?

- Конечно. Кремль. Я не говорю Россия, я говорю Кремль. Кремль - враг, Россия - далеко не вся. Россия - это Татарстан, Башкирия, Бурятия и другие народы. А Кремль - враг.

- Почему вы считаете, что нам что-то угрожает?

- Потому что Донбасс и Крым - это уже реальность. И мы это все видим, на Донбассе идет война. И Крым уже не украинский. Плохо лежал - и его просто забрали. Почему бы и Беларусь не забрать? Вполне себе хорошая страна, более менее дороги хорошие - получше, чем в России.

- Могут ли белорусы сами согласиться стать частью России?

- Лично я - нет. За других не могу сказать. Это равносильно тому, если бы ко мне пришла семья какая-нибудь и сказала: «Давай жить вместе, но денег мы будем тебе давать столько, сколько посчитаем нужным. Ты зарабатывай, а мы у тебя возьмем, а потом дадим, сколько тебе надо. Как в России сейчас происходит. Татарстан уже заставили поделиться денежками, Чечня на особом довольствии живет, скоро и за остальных возьмутся. А с Беларусью не знаю, как будет.

Cайт Сharter97.org вел онлайн-репортаж с Акции предупреждения на Октябрьской площади.