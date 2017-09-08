В Пружанах священник пытался обменять фальшивые деньги 8.09.2017, 20:46

Мужчина хотел обменять купюру в 5000 российских рублей.

В Пружанах задержали местного православного священника, который пытался обменять фальшивую банкноту. Об этом агентству БелТА рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Настоятель одного из храмов района был задержан в отделении банка. Мужчина хотел обменять купюру в 5000 российских рублей. Как установил эксперт, банкнота была сделана не предприятием, которое осуществляет выпуск денежных билетов Банка России.

В своем объяснении священник заявил, что купюру взял из ящика для пожертвований в храме. О том, что она поддельная, он не знал.

Следственный комитет завел уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.