Молодая минчанка: Если бы мой отец жил здесь, он вышел бы со мной 8.09.2017, 21:08

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Жительница столицы призвала белорусов активнее участвовать в акциях протеста.

На Октябрьской площади Минска сегодня прошла Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017». Одна из ее участниц, которая пришла под бело-красно-белым флагом, рассказала, что для нее значит сегодняшняя акция.

- Я люблю свою страну и не хочу, чтобы мы зависели от кого-то другого. Лично мне и, думаю, всем остальным тоже эти учения «Запад-2017» не нужны.

- Если предостережения, что российские войска останутся в Беларуси сбудутся, то какие будут ваши действия?

- Я одна ничего не сделаю, но обязательно поддержу свой народ, тех, кто выйдет и будет защищать страну. Я всячески помогу, конечно.

- А какие взгляды у вашего окружения относительно учений? Бывает такое, что в одной семье разные мнения и из-за этого возникают проблемы...

- Мне кажется, что если бы мой отец жил здесь, то он бы со мной вышел. Он меня поддерживает. Я и раньше участвовала в акциях протеста.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Акции предупреждения.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.