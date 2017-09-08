Билеты на Лигу Европы будут продаваться только на «Борисов-Арене» 1 8.09.2017, 21:06

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Фото: fcbate.by

9 сентября стартует второй этап продаж билетных пакетов на домашние матчи БАТЭ в ЛЕ.

В субботу, 9 сентября, стартует второй этап продаж билетных пакетов на домашние матчи БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что «желто-синим» предстоит бороться за выход в нокаут-раунд с английским «Арсеналом» (28 сентября), немецким «Кельном» (19 октября) и сербской «Црвеной Звездой» (23 ноября).

В субботу билетные пакеты всем желающим реализуются только на «Борисов-Арене».

Кассы откроются в 10.00.

Одна из них (№1) будет работать до 17.00 (обед 14.00-14.30).

Другая (№2) – до 19.00 (обед 14.30-15.00).

Отметим, что с 17.00 до 20.00 в кассе №1 будут продаваться только билеты на чемпионатный матч БАТЭ – «Славия».

В фан-шопе с 13.00 до 17.00 смогут приобрести билетные пакеты владельцы клубных карт-2017, по каким-то причинам не сделавшие этого прежде.

В воскресенье, 10 сентября, продажа билетных пакетов осуществляться не будет. Тогда же клуб опубликует дальнейшее расписание их реализации для всех категорий болельщиков на «Борисов-Арене» и в кассах минского офиса компании Ticketpro (пр-кт Машерова, 25, холл 1-го этажа).