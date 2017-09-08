Барака и Мишель Обаму назвали иконами стиля 2017 года 8.09.2017, 21:13

1,407

Фото: Theo Wargo/WireImage

В список стильно одевающихся людей также вошли президент Франции и его супруга.

Экс-президент США и его супруга вошли в список людей, одетых лучше всех, за 2017 год, опубликованный Vanity Fair.

В список пар, которые в этом году привлекли внимание составителей списка элегантными нарядами, вошли, кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, а также король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга, королева-консорт Максима, пишет «Газета.Ру».

В числе хорошо одетых мужчин издание называет Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, певца Гарри Стайлса и баскетболиста ЛеБрона Джеймса.

Среди женщин Vanity Fair отметили певицу Рианну, актрису Шарлотт Гейнсбур и испанскую королеву Летицию. При этом Дональда Трампа и его супруги Меланьи в рейтинге журнала нет, несмотря на то что первая леди США регулярно выходит на публику в искусно подобранных дизайнерских нарядах.