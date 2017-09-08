Минобороны Германии требует прозрачности учений «Запад-2017» 1 8.09.2017, 21:21

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Фото: yuri smityuk / TASS

Берлин призвал Москву отказаться от провокационных действий.

За несколько дней до начала российско-белорусских учений "Запад-2017" правительство Германии обратилось к России с требованием прозрачности всей информации о маневрах, передает “Немецкая волна”.

Представитель министерства обороны в Берлине заявил в пятницу, 8 сентября, что России следовало бы предоставить статус наблюдателя не только Германии, но и НАТО или всем странам, которых это касается, обеспечив в этом вопросе максимальную прозрачность.

По словам представителя оборонного ведомства, обоснованные сомнения должны быть устранены, а от провокационных действий следует отказаться.

Организаторы учений утверждают, что в них примут участие менее 13 тысяч военнослужащих, что, согласно правилам ОБСЕ, дает право не допускать иностранных наблюдателей. В НАТО, однако, цифры, предоставленные Москвой, расценивают как неправдоподобные. По оценке министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, в маневрах будут участвовать более 100 тысяч военных.

В предыдущих учениях "Запад", прошедших 4 года назад, по данным российской стороны, были задействованы 12 900 солдат. Западные военные эксперты оценивали их число как минимум в 70 тысяч.