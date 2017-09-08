С 2004 года РФ вмешивалась в политику как минимум 27 стран 1 8.09.2017, 22:07

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По данным «Альянса за обеспечение демократии», Россия неоднократно вмешивалась в политику других стран.

Предполагаемое политическое вмешательство России с 2004 года зафиксировано как минимум в 27 странах Европы и Северной Америки, об этом свидетельствуют результаты исследования некоммерческой организации "Альянс за обеспечение демократии", которые есть в распоряжении USA Today, передает gordonua.com.

Среди них Беларусь, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты.

Сейчас усилия России направлены на канцлера Германии Ангелу Меркель, так как в сентябре в ФРГ пройдут парламентские выборы, говорится в сообщении.

Издание приводит несколько случаев, когда Россия, предположительно, вмешивалась в политику других стран.

В частности, в апреле 2004 года тогдашний президент Литвы Роландас Паксас подвергся импичменту, так как предоставил гражданство российскому бизнесмену Юрию Борисову, который в 2003 году пожертвовал $400 тыс. на предвыборную кампанию политика. Отмечается, что средства были выделены, предположительно, "с благословения Кремля".

В апреле 2007 года в Эстонии обвинили хакеров, которые использовали российские IP-адреса, в масштабной кибератаке на правительство, СМИ и банки. В августе 2008 года кибератаки, проведенные из России, привели к остановке интернет-трафика в Грузии, а российские войска вторглись в страну.

Среди последних случаев вмешательства – информационная кампания против министра иностранных дел Канады Христи Фриланд в марте 2017 года из-за предполагаемых связей ее дедушки с нацистами, а также распространение слухов весной 2017 года о сексуальной ориентации и якобы коррупционной деятельности тогда еще кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в причастности к различным кибератакам.

В частности, в октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

О взломе, организованном в РФ, заявляли во Всемирном антидопинговом агентстве. Спецслужбы Германии сообщили 7 января 2017 года, что кибератака на ОБСЕ могла быть осуществлена из России.

19 января 2017 года генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что число кибератак на сети Альянса за год возросло на 60%. По его словам, большинство атак осуществлялись не частными лицами, а явно финансировались госинстанциями разных стран.