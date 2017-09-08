Уроженка России: В Беларуси не должно быть российских войск 3 8.09.2017, 22:56

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Жительница Минска вышла на Октябрьскую площадь в знак протеста против учений «Запад-2017».

На Октябрьской площади Минска сегодня прошла Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017». Одна из ее участниц, уроженка России, рассказала, почему вышла на Октябрьскую площадь.

- Почему я пришла на Акцию предупреждения? Потому что я не хочу, чтобы у нас было как в Украине - имею в виду российские войска. Мне это совершенно не нравится, хотя я русская. В Беларуси не должно быть российских войск. И от них сейчас можно ожидать чего угодно, потому что Россия себя так проявила.

- Вы чувствуете сейчас угрозу российских войск?

- Сейчас я не чувствую, но вижу что творится в Украине. Это же оккупация! Это вообще вещи невообразимые! Поэтому я не хочу, чтобы здесь была такая ситуация.

- Вы - русская. Вас не обижает, что люди часто высказываются не очень хорошо о русских?

- Понимаете, это же говорят о правительстве и верхушке Путина, а обычные люди такие же, как и везде.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Акции предупреждения.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.