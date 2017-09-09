В выходные дни в Беларуси ожидается до 27 градусов тепла 9.09.2017, 8:17

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В нашу страну временно возвращается летняя погода.

Об этом в Facebook пишет Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 9 сентября, осадки возможны только ночью на севере нашей страны. В ночные часы температура воздуха составит от +6 до +12 градусов (в Минске — 10-12 тепла), в дневные часы — от +17 на севере Беларуси до +25 на юге (в столице — 20-22 градуса со знаком плюс).

В воскресенье, 10 сентября, дожди возможны лишь в отдельных районах, местами — грозы. Температура воздуха ночью составит от +9 до +16 градусов (в Минске — 12-14 градусов), днём — 20-27 градусов тепла (в столице — от +22 до +24).

В начале следующей недели в нашей стране сохранится тёплая погода. Ночью будет 12-18 градусов со знаком плюс, днём — 20-27 градусов, а на юге — до +29. Дожди и грозы возможны лишь местами.