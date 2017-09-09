Минск празднует 950-летие 5 9.09.2017, 8:30

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ФОто с сайта intercomtour.org

Не каждая мировая столица может похвастаться такой цифрой.

В исторической науке днем основания города принято считать дату, под которой он впервые упомянут в письменном источнике. Таковой датой для Минска стала та, что отмечена в летописи «Повесть временных лет» в связи с описанием битвы на реке Немиге, состоявшейся 3 марта 1067 года.

Об этом важном историческом событии в летописи сказано: «В год 6575 (по новому стилю 1067-й. — Прим.). Поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Брячислава, и занял Новгород. Трое же Ярославичей, Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в сильный мороз. И подошли к Менску, и меняне затворились в городе. Братья же эти взяли Менеск и перебили всех мужей, а жен и детей захватили в плен и пошли к Немиге, и Всеслав пошел против них. И встретились противники на Немиге месяца марта в 3-й день; и был снег велик, и пошли друг на друга. И была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал. Затем месяца июля в 10-й день Изяслав, Святослав и Всеволод, поцеловав крест честной Всеславу, сказали ему: «Приди к нам, не сотворим тебе зла». Он же, надеясь на их крестоцелование, переехал к ним в ладье через Днепр. Когда же Изяслав первым вошел в шатер, схватили тут Всеслава, на Рши у Смоленска, преступив крестоцелование. Изяслав же, приведя Всеслава в Киев, заточил его в темнице вместе с двумя сыновьями».

Нетрудно сделать вывод, что первое летописное упоминание Менска — прямое доказательство того, что наш город старше, чем мы знаем. Ведь Ярославичи напали на уже обжитый и укрепленный город.

Правда, весной день рождения города отмечают лишь номинально, а основное празднование проходит во второе воскресенье сентября. Именно такую дату определили в 2002 году по инициативе экс-главы столицы Михаила Павлова.

Где праздновать и как будет работать транспорт

В субботу праздничные мероприятия пройдут во всех девяти районах Минска, но главные события как обычно будут в центре.

В 10.00 возле Дворца спорта начнется праздник хлеба во время которого будет представлен 250-килограммовый торт. Им в 13.00 будут угощать всех желающих. В 11.30 на перекрестке Победителей и Машерова стартует рыцарский фестиваль, в 20.00 возле Дворца спорта выступит J-Морс с президентским оркестром, а закончится все салютом в 23 часа.

Традиционно своя программа будет в субботу и в Верхнем городе, где с 12 до 23 часов пройдет фестиваль искусств белорусов мира. Кроме того, с 16 до 20.00 над столицей пролетят десятки воздушных шаров.

В День города предпримут особые меры безопасности. Так, чтобы большегрузный транспорт не мог въехать в места скопления людей, к основным точкам празднования подъезды перекроют. На входах в места массовых гуляний установят контрольно-пропускные пункты.

Добраться до мест гуляний на транспорте будет удобнее, чем в обычный выходной. В субботу с 9 до 23 увеличат количество автобусов № 1, 69, 73, 91, 100, троллейбусов № 46 и трамваев № 4. После салюта транспорта из центра пустят еще больше, а метро с 20 до 24 часов будет ходить с интервалом всего три минуты.

В субботу изменится график работы транспорта не только в центре. Так, в связи с соревнованиями на улице Столетова и переулке Козлова с 12.30 до 14.00 поменяется движение транспорта в районе «Парка экстремальных видов спорта». Некоторые маршруты пойдут в объезд, некоторые — до разворотного кольца «Академическая».

В воскресенье в центре города будет проходить Минский полумарафон. В связи с этим многие улицы перекроют, а общественный транспорт пустят в объезд.