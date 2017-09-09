Начались украинско-американские учения Rapid Trident 9.09.2017, 8:36

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Фото: Шарий.net

Американские специалисты будут учить украинскую авиацию методам взаимодействия с другими родами войск

8 сентября на базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Служащие одной из авиационных баз США прибыли в Украину и будут учить украинскую авиацию методам взаимодействия с другими родами войск в разных условиях.

Американские специалисты проведут занятия по аэромедицинской эвакуации, транспортировке и десантированию грузов и личного состава.

Ранее министр обороны Степан Полторак анонсировал, что в учениях примут участие 2,5 тысяч украинских военных и 14 стран-партнеров.