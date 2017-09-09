Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы 9.09.2017, 9:23

Дональд Трамп

Новым документом торговое эмбарго против Кубы продлевается еще на год.

Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы. Это следует из меморандума главы Белого дома, опубликованного на сайте американской администрации.

Действие специального закона, который ограничивает торговые отношения США с Гаваной, истекает 14 сентября этого года. Новым документом торговое эмбарго против Кубы продлевается еще на год – до 14 сентября 2018 года.

Как заявил Трамп, "продление этих мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США".

Торговое эмбарго действует в рамках подписанного в 1917 году "Закона о торговле с врагом", который запрещает США вести торговлю со странами, ведущими враждебную по отношению к Вашингтону политику. По состоянию на 2017 год, единственным государством, которое до сих пор попадает под действие этого документа, является Куба.

В декабре 2014 года Вашингтон официально объявил о начале политики примирения с Гаваной. Куба и США восстановили дипломатические отношения после 54-летнего перерыва.

В ноябре 2016 года Трамп потребовал пересмотра договора о нормализации отношений с Кубой. В администрации президента США заявили, что Гавана должна открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека.

16 июня глава Белого дома объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации США экс-президента Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В МИД РФ заявили, что решение Трампа является возвращением к риторике холодной войны.