Поезд бизнес-класса Минск-Гомель задымился 3 9.09.2017, 9:28

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Из-за ЧП поезд прибыл с опозданием почти на два часа.

Задымление произошло в поезде межрегиональных линий бизнес-класса №708 Минск-Гомель. Об этом сообщили БелТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Поезд 8 сентября в 21.30 был остановлен на станции Буда-Кошелевская из-за технической неисправности, которая привела к задымлению подвагонного пространства в 11-м вагоне.

Задымление ликвидировано силами локомотивной бригады и МЧС. Пострадавших нет. Ущерба экологии и инфраструктуре Белорусской железной дороги не нанесено.

Поезд №708 Минск-Гомель прибыл на станцию Гомель в 23.42. Опоздание составило 1 час 43 мин. Задержка двух поездов региональных линий экономкласса на участке Гомель-Жлобин составила до 53 мин.

В настоящее время движение поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Белорусской железной дорогой принято решение о возврате пассажирам поезда №708 Минск-Гомель стоимости проездных документов. Возврат денежных средств будет производиться с 12 по 20 сентября в железнодорожных кассах по предъявлению проездных документов.

Пассажирам, осуществившим посадку по электронной регистрации, возврат денежных средств будет производиться по письменным заявлениям с указанием 14-значного номера заказа и при предъявлении оригинала документа, на который был оформлен заказ.