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iPhone 8 может стать самым дорогим в истории Apple

  • 9.09.2017, 10:10
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До премьеры восьмого "айфона" остаются считанные дни.

По мнению издательства Telegraph, данный аппарат может стать самым дорогим в истории производителя. Об этом свидетельствуют и источники в компании Foxconn, занимающиеся производством iPhone.

Они утверждают, что аппарат однозначно не будет дешевым, а самая простая его версия будет стоить не меньше 1 тыс. долларов. При этом модели iPhone 7s и 7s Plus подешевеют до 782 и 938 долларов соответственно.

В этом году мобильные устройства Apple отмечают десятилетний юбилей. Новый девайс, как полагают инсайдеры, будет оснащен экраном, занимающем всю лицевую панель, программой распознавания лиц с инфракрасным сканером и 3D-камерой. Аппарат выйдет в нескольких цветовых вариантах: черном, белом и медном или розово-золотым.

Возможно, 12 сентября также покажут новые версии смарт-часов и сервиса Apple TV.


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