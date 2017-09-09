закрыть
9 сентября 2017, суббота, 12:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Балтийские послы попросили не называть их страны бывшими советскими республиками

2
  • 9.09.2017, 10:20
  • 1,329

Главы дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже направили французской газете Le Monde письмо.

Дипломаты просят в дальнейшем не называть их страны в материалах издания "бывшими советскими республиками".

"Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин "бывшие советские республики", поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом", - говорится в письме послов главе редакции Le Monde Люку Броннеру.

Представители трех стран в своем письме заявили на то, что "их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии". По этой причине, отмечает агентство BNS со ссылкой на заявление послов, "большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран".

Дипломаты также подчеркнули, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.

Поводом для письма стала опубликованная с посвященной Финляндии статье карта, где Эстония, Латвия и Литва были указаны как "бывшие советские республики".


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать